Российским спортсменам запретили петь "Катюшу" на Олимпиаде в Токио

Решение вынес Международный спортивный арбитраж

Спортивный арбитраж в Лозанне отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование песни "Катюша" вместо государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине. Свой ответ Комиссия CAS обосновала тем, что песня прямо ассоциируется с Россией.

При этом спортивные чиновники подчеркнули, что утверждение композиции, которая будет звучать на церемониях, остаётся за Международным олимпийским комитетом, а не за Россией, сообщает "ТВ Центр".

Исполнять "Катюшу" некоторое время назад предложила комиссия российских атлетов. Они выбрали эту песню по той же причине, по которой CAS не одобрил её использование – "Катюшу" знают и любят во всем мире.

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