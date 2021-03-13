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Российским спортсменам запретили петь "Катюшу" на Олимпиаде в Токио

10:21
  • суббота
  • 13 марта 2021

Решение вынес Международный спортивный арбитраж

Спортивный арбитраж в Лозанне отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование песни "Катюша" вместо государственного гимна на Олимпиадах в Токио и в Пекине. Свой ответ Комиссия CAS обосновала тем, что песня прямо ассоциируется с Россией.
Олимпийская сборная России решила вместо гимна использовать "Катюшу"

При этом спортивные чиновники подчеркнули, что утверждение композиции, которая будет звучать на церемониях, остаётся за Международным олимпийским комитетом, а не за Россией, сообщает "ТВ Центр". 

Исполнять "Катюшу" некоторое время назад предложила комиссия российских атлетов. Они выбрали эту песню по той же причине, по которой CAS не одобрил её использование – "Катюшу" знают и любят во всем мире.

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