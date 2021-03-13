Украину попросили не выдумывать небылицы про Крым

Очередное заявление сделал глава МИД Кулеба

Российским депутатам пришлось объяснять министру иностранных дел Украины, что Крым открыт для всех желающих. Дмитрий Кулеба посетовал на то, что Москва закрыла доступ в республику и политизирует ситуацию вокруг неё.

Парламентарий от Крыма Михаил Шеремет призвал дипломата не выдумывать небылицы насчёт закрытости Крыма. "Всё это выглядит весьма удивительно. Граждане из различных стран мира, в том числе известные политики и депутаты, неоднократно приезжали в российский Крым. Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы", - сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Шеремет пригласил Кулебу в Крым для, как он выразился, приобретения опыта по развитию территорий.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил украинскому министру, что все, кто хочет приехать в Крым, приезжают. "На украинских условиях никто сюда ездить не будет. Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно", - заявил Бальбек в беседе с журналистами RT.

И в Москве, и в Крыму неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. За последние годы в Крыму побывало несколько парламентских делегаций из разных стран мира. Украина же вносит всех, кто приезжал в Крым без её разрешения, в чёрный список.

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