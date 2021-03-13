Байден в смятении: президент США не знает, что делать с "Северным потоком-2"

В Белом доме готовят новые антироссийские санкции

У Джо Байдена возникли серьёзные проблемы из-за позиции по "Северном потоку-2". С одной стороны, главе Белого дома очень хочется наказать Россию за строительство газопровода и продвинуть идею продажи в Европу американского СПГ, с другой – не поссориться с главным стратегическим союзником – Германией.

О том, что Байден оказался меж двух огней пишет издание Politico. По его данным, Белый дом настроен помешать реализации российско-европейского проекта.

"Мы оказались между молотом и наковальней", - заявил анонимный собеседник издания. Он же подтвердил, что на Байдена оказывают давление обе парламентские партии. Они требуют от него ужесточения санкций против России.

Газопровод "Северный поток-2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Помимо США, против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа.

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