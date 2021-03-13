Не хватало воды: кадры страшного пожара в Челябинской области

Сгорели четыре частных дома

Четыре частных дома сгорели в Златоусте Челябинской области. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. Из-за сильного ветра он быстро перекидывался с одного здания на другое. Но это оказалось не единственной сложностью для прибывших на место спасателей.

Крики, паника – очевидцы публикуют первые кадры пожара в Златоусте. Растерянные люди выбегают на улицу. За клубами дыма видно, что горит крыша одного из частных домов на улице Уральской.

Усиливается ветер. Идут минуты, и поначалу небольшое возгорание превращается в сплошную стену огня. Происходящее похоже на апокалипсис. Под дождём из искр пожарным пришлось прокладывать почти километровый рукав, для этого перекрывали ближайшие дороги. Оказалось, что в ближайших гидрантах нет воды - они замёрзли, сообщает "ТВ Центр".

На месте ЧП работали все экстренные службы - сотрудники МЧС, скорая помощь и газовые службы. Обошлось без пострадавших. Огонь быстро охватывал все новые строения. Для тушения были задействованы девять автоцистерн, 12 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. Пламя распространилось на 500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать лишь через несколько часов.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. От домов остались чёрные скелеты. Руководство города обещало оказать помощь погорельцам.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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