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Европа постепенно отказывается от вакцины AstraZeneca

12:21
  • суббота
  • 13 марта 2021

От неё уже слишком много смертей

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 120 миллионам. Критическая ситуация складывается в Бразилии. Каждый день там фиксируют новые рекорды. Большие надежды возлагают на российский препарат "Спутник V". В нашей стране массовая вакцинация в самом разгаре, благодаря чему снижаются темпы распространения заболевания.
ВОЗ озвучила позицию по вакцине AstraZeneca

Ограничения где-то смягчают, в других регионах отменяют полностью. В Хабаровском крае вновь разрешены мероприятия с участием свыше ста человек. Личный пример, как нужно относиться к вакцинации, показывают военнослужащие. В Центральном военном округе прививают не только тех, кому заступать на боевое дежурство, но и всех желающих. Очередь пополнили сотрудники военкоматов. Они должны получить вакцину до начала весеннего призыва, сообщает "ТВ Центр".

Всё больше стран ждут "Спутник V".  Бразильский Минздрав подписал контракт на закупку российской вакцины, сейчас дело за одобрением препарата от национального фармрегулятора. Партии поступят с апреля по июнь. Ситуация в стране 0 критическая. 85 тысяч заболевших в сутки - таков средний прирост инфицированных. Это один самых высоких показателей в мире. Призывы оставаться дома растворяются в шуме мегаполисов.

Обеспокоенность ситуацией в Бразилии выразили во Всемирной организации здравоохранения. Как можно скорее производство "Спутника V" на своих мощностях хотят начать в Сербии, где ежедневный прирост более четырёх тысяч инфицированных при населении в семь с половиной миллионов. Вакцинация идёт, но темпы нужно наращивать. Пока же власти вводят очередной локдаун.

В Европе сейчас повышенное внимание к англо-шведской вакцине от AstraZeneca и к сообщениям о новых летальных случаях после её применения. В Словакии скончалась 38-летняя летняя женщина, сделавшая прививку. С этим препаратом связывают ещё одну смерть в Хорватии. Оба раза причиной гибели стал образовавшийся тромб. Уже девять стран ЕС временно отказались от применения этой вакцины до выяснения всех деталей.

17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения по "зелёному электронному пропуску". Именно так будет называться документ, который, по мнению французских пенсионеров, разделит европейцев на тех, кому можно выходить из дома, и тех, кто опасен для общества, потому что отказался от опасной прививки.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

 

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