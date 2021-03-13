Семье Джорджа Флойда выплатят 27 миллионов долларов

Такого в истории США ещё не было

В американском Портленде с новой силой вспыхнули протесты. Представители движения BLM подожгли здание суда и провоцировали стражей порядка. Силовики применили слезоточивый газ. Из-за действий полицейских, в результате которых год назад погиб афроамериканец Джордж Флойд, властям Миннеаполиса придётся выплатить огромную компенсацию.

Жест покаяния ценой в 27 миллионов долларов. Столько выплатит Миннеаполис семье Джорджа Флойда. Сумма рекордная, самая крупная в рамках досудебного урегулирования по делу о смерти темнокожего в истории США. Вопрос о компенсации городской совет обсуждал недолго. Решение принял единогласно, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на колоссальный размер компенсации, Миннеаполис ещё легко отделался, считают эксперты. Если бы дело дошло до суда, городская казна могла лишиться куда большей суммы. К слову, с момента гибели Флойда состояние его семьи и без того заметно прибавилось. Разбогатеть помогли сочувствующие, они собрали астрономические суммы пожертвований.

На этой неделе началось разбирательство по существу в отношении главного фигуранта громкого дела. На судебной скамье - бывший полицейский Дерек Шовин. Он применил удушающий приём при задержании неоднократно судимого за грабежи и наркотики темнокожего. Шовина обвиняют по двум статьям об убийстве и, вероятно, признают виновным. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Волна беспорядков, спровоцированная гибелью Флойда, поутихла, но не сошла на нет. Один из центров протестного движения - Портленд - снова в огне. Погромщики, в числе которых и сторонники движения Black Lives Matter, пытаются поджечь здание федерального суда. Полиции с трудом удаётся их оттеснить. Власти города опасаются новых протестов. Тем более что 13 марта исполняется ровно год со смерти афроамериканки Бреоны Тейлор, которая тоже погибла в результате полицейской операции. Подогревает расовую рознь и пандемия. В американском обществе активно обсуждают сообщения о том, что цветное население гораздо чаще теряет работу в условиях ограничений и имеет меньше возможностей привиться.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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