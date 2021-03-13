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Собянин и Рогозин оценили строительство Национального космического центра

12:37
  • суббота
  • 13 марта 2021

Он даст городу 20 тысяч новых рабочих мест

Уникальный проект и современные технологии. В Москве продолжается строительство Национального космического центра. На масштабной стройке побывали мэр Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает "ТВ Центр".
В Москве возводят Национальный космический центр

Создать комплекс поручил Владимир Путин. В центре архитектурного ансамбля - небоскрёб высотой почти 270 метров. Там разместится главный офис Роскосмоса и молодёжные конструкторские бюро. Будет создано почти 20 тысяч рабочих мест. Благоустроят и прилегающую территорию.

Сергей Собянин назвал проект важным и для города, и для страны. Мэр заявил, что он даст толчок для развития ракетно-космической отрасли России.

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