Собянин и Рогозин оценили строительство Национального космического центра

Он даст городу 20 тысяч новых рабочих мест

Уникальный проект и современные технологии. В Москве продолжается строительство Национального космического центра. На масштабной стройке побывали мэр Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает "ТВ Центр".

Создать комплекс поручил Владимир Путин. В центре архитектурного ансамбля - небоскрёб высотой почти 270 метров. Там разместится главный офис Роскосмоса и молодёжные конструкторские бюро. Будет создано почти 20 тысяч рабочих мест. Благоустроят и прилегающую территорию.

Сергей Собянин назвал проект важным и для города, и для страны. Мэр заявил, что он даст толчок для развития ракетно-космической отрасли России.

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