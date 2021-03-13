На Байкале запустили подводный телескоп

Он находится на глубине около километра

Узнать историю Вселенной, выяснить как зарождались галактики и где можно найти источники сверхвысоких энергий поможет российский нейтринный телескоп. Сегодня, 13 марта его ввели в эксплуатацию. Этот аппарат - крупнейший в Северном полушарии. Он расположен он на озере Байкал на глубине более тысячи метров.

Внешне это похоже на зимнюю рыбалку. Но подлёдный лов, без преувеличения, вселенского масштаба. С помощью сферических модулей физики пытаются поймать нейтрино – солнечную частицу, у которой нет заряда, малая масса, а скорость сравнима со скоростью света. Модули телескопа напоминают огромную гирлянду. Шары погружают на глубину от 750 до 1200 метров, в каждом сверхчувствительный фотодетектор, сообщает "ТВ Центр".

Уловить нейтрино в природной среде впервые сумели советские физики в Приэльбрусье. Вскоре учёные пришли к выводу: чтобы зафиксировать частицу, нужна плотная среда. Именно поэтому телескоп погружен в воду. Похожие, но менее точные детекторы установлены в Средиземном море и в антарктическом льду. Однако у российской стороны – естественное преимущество: чистейшее озеро Байкал. Первую версию нейтринного телескопа начали сооружать еще в 1990 году вблизи Кругобайкальской железной дороги.

К сегодняшнему дню сеть модулей, похожая на кристаллическую решётку, достигла объёма пол кубического километра. Это больше чем комплекс "Москва-Сити", а в высоту телескоп сравним с Останкинской башей. По кабелям собранная информация идёт в лабораторию, которая располагается на берегу Байкала. Отсюда глубоководный телескоп запустили участники проекта и министр науки Валерий Фальков

Телескоп – астрофизическая родословная нейтрино. Частица преодолевшая огромное расстояние от Солнца до Земли несёт информацию. Учёные из института ядерных исследований готовы ее расшифровать. Проект привлек внимание иностранных учёных. В исследование включились физики из Германии, Словакии, Чехии и Польши.

У телескопа есть и вполне прикладная функция. Детекторы фиксируют минимальные загрязнения водоёма, а значит позволят экологам защитить Байкал.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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