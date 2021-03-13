Ирина Алфёрова принимает поздравления с юбилеем

Телеграмму актрисе направил Владимир Путин

Народной артистке России Ирине Алфёровой - 70 лет. Поздравления ей направил Владимир Путин. Как отметил президент, актриса всегда трудилась вдохновенно, с полной отдачей. Её яркие, самобытные работы знают и любят зрители.

Популярность и признание миллионов Алфёровой принесла роль в фильме "Хождение по мукам". Затем Констанция Бонасье в "Д'артаньяне и трёх мушкетёрах", Катя Лаврова в киноленте "С любимыми не расставайтесь".

Почти три десятилетия актриса играет в постановках "Школы современной пьесы". У Ирины Алфёровой есть государственные награды. В начале марта она удостоена почётной грамоты правительства Москвы за большой вклад в развитие культуры, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"