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Ирина Алфёрова принимает поздравления с юбилеем

12:46
  • суббота
  • 13 марта 2021

Телеграмму актрисе направил Владимир Путин

Народной артистке России Ирине Алфёровой - 70 лет. Поздравления ей направил Владимир Путин. Как отметил президент, актриса всегда трудилась вдохновенно, с полной отдачей. Её яркие, самобытные работы знают и любят зрители.
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Популярность и признание миллионов Алфёровой принесла роль в фильме "Хождение по мукам". Затем Констанция Бонасье в "Д'артаньяне и трёх мушкетёрах", Катя Лаврова в киноленте "С любимыми не расставайтесь".

Почти три десятилетия актриса играет в постановках "Школы современной пьесы". У Ирины Алфёровой есть государственные награды. В начале марта она удостоена почётной грамоты правительства Москвы за большой вклад в развитие культуры, сообщает "ТВ Центр".

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