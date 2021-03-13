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Умер эстрадный певец Стахан Рахимов

13:36
  • суббота
  • 13 марта 2021

Ему было 83 года

Народный артист России Стахан Рахимов умер в Москве в возрасте 83 лет. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением концертного зала "Москонцерт Холл" Валерий Корн. В последнее время артист болел и плохо себя чувствовал.
Умерла эстрадная певица Алла Иошпе

Около полутора месяцев назад, 30 января из-за проблем с сердцем умерла его супруга Алла Иошпе. Их семейный и творческий союз зародился в 60-х годах. Дуэт Рахимова и Иошпе был популярен в СССР в то время.

Затем исполнители пропали из публичного пространства, им запретили выступать на сцене из-за попытки выехать в Израиль.

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Стахан Рахимов
Стахан Рахимов
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