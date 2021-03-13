Собянин поздравил москвичей с Днём православной книги

Он отмечается 14 марта

Книга - огромная часть нашей жизни и великое изобретение человечества. Во многом её можно считать началом цивилизации. Сергей Собянин в своём блоге поздравил москвичей с Днём православной книги. В 1564 году 14 марта в свет вышло первое печатное издание на Руси - "Апостол".

"Открывая книгу, ты берёшь в руки не просто картон и бумагу, ты открываешь дверь в вечность, другие жизни и другие миры. Благодаря книге, ты выбираешь мудрость и знания веков. И в твою жизнь входит всё самое лучшее и доброе", - обратился к москвичам Собянин.

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