В Приморье сняли на видео спасение оленя из ледяного плена

Животное распласталось на льду

Счастливое спасение. В Приморье сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника вызволили из ледяной ловушки оленя, сообщает "ТВ Центр".

Из-за резкого перепада температур в горах замёрзли водоёмы. Больше всего не повезло копытным.

Олень буквально распластался на льду, а выбраться самостоятельно не смог. После нескольких неудачных попыток животное выбилось из сил. На помощь пришли зоологи. Едва сами устояли на льду, но оленя все же подтолкнули. И тот наконец-то он смог выбраться на снег.

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