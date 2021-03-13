Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за бейсболиста

Свадьбы не будет

Закончилась красивая история любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. После четырёх лет отношений 51-летняя певица и 45-летний бейсболист расстались.

Два года назад у них было общее желание оформить отношения и продолжить жить в браке. Тогда на Багамах Алекс сделал Дженнифер красивое и очень дорогое предложение, вручив кольцо с бриллиантом стоимостью несколько миллионов долларов.

Пара объявила о помолвке, но в тот момент, когда к свадьбе было уже всё готово, в мире грянула пандемия коронавируса. Торжество пришлось дважды откладывать.

Портал Page Six утверждает, что Алекс сейчас в Майами готовится к новому бейсбольному сезону. А Дженнифер в Доминиканской республике снимается в фильме "Брак по залёту".

Как это часто бывает в подобных ситуациях, свадьба сорвалась из-за молодой красотки. Говорят, что Алекс начал флиртовать с 30-летней звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон Лекрой.

Дженнифер Лопес приписывают много романов. Считается, что официально она была замужем дважды. В 2002 году произошла история, очень похожая на роман с Родригесом. Тогда Лопес встречалась с актёром Беном Аффлеком. Пара тоже объявила о помолвке, но свадьба, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днём раньше.

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