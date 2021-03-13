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Путин рассказал о принятии решения провести референдум в Крыму

13:54
  • суббота
  • 13 марта 2021

Президент вспомнил события 2014 года

За три дня до седьмой годовщины референдума в Крыму Владимир Путин рассказал о том, как принималось решение о его проведении. По словам президента, это было необходимо для того, чтобы в республике не повторились трагические события, которые произошли в Донбассе.
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"Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24".

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум, на который был вынесен вопрос о вхождении в состав России. Более 96% избирателей Крыма и 95% жителей Севастополя высказались за это.

Украина до сих пор считает Крым своим. В Москве не раз заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Из-за событий на Украине 2014 года США и Европа ввели против России санкции, которые действуют до сих пор и постоянно расширяются под надуманными предлогами.

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