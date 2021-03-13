"Хороший пиар": Лукашенко высказался о скандале на "Евровидении"

Белоруссию могут не допустить к участию в конкурсе

Александр Лукашенко заявил о давлении на Белоруссию в связи с отказом устроителей "Евровидения" от песни группы "Галасы ЗМеста". Президент сказал, что действия Европейского вещательного союза о необходимости замены композиции лежит в русле общего внешнего давления на страну.

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Европейский вещательный союз 11 марта отказал в участии в конкурсе "Евровидение" белорусской группе "Галасы ЗМеста". Коллектив представил песню "Я научу тебя", в которой организаторы конкурса услышали политический подтекст, хотя по мнению музыкальных критиков, его там нет. Если в ближайшие дни Белоруссия не представит новую песню, то её ждёт дисквалификация и она не сможет принять участие в конкурсе, который должен пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"