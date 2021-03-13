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"Хороший пиар": Лукашенко высказался о скандале на "Евровидении"

17:29
  • суббота
  • 13 марта 2021

Белоруссию могут не допустить к участию в конкурсе

Александр Лукашенко заявил о давлении на Белоруссию в связи с отказом устроителей "Евровидения" от песни группы "Галасы ЗМеста". Президент сказал, что действия Европейского вещательного союза о необходимости замены композиции лежит в русле общего внешнего давления на страну.
Организаторы "Евровидения" не приняли композицию участников из Белоруссии

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Европейский вещательный союз 11 марта отказал в участии в конкурсе "Евровидение" белорусской группе "Галасы ЗМеста".  Коллектив представил песню "Я научу тебя", в которой организаторы конкурса услышали политический подтекст, хотя по мнению музыкальных критиков, его там нет. Если в ближайшие дни Белоруссия не представит новую песню, то её ждёт дисквалификация и она не сможет принять участие в конкурсе, который должен пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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