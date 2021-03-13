38-летний фокусник Сафронов составил завещание

Врачи поставили ему страшный диагноз

Иллюзионист Сергей Сафронов серьёзно заболел. В отличие от некоторых звёзд шоу-бизнеса, он не стал скрывать свой диагноз и сообщил, что у него онкологическое заболевание – рак лимфатической системы.

38-летний фокусник признался, что уже написал завещание, пишет издание "СтарХит". Правда, произошло это ещё до постановки страшного диагноза. Видимо, Сафронов предчувствовал, что заболеет.

Онкология – не приговор, считает артист. "Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса", - сказал Сергей.

Около недели назад Сафронов признался, что проходит курс химиотерапии в обычной больнице. За лечение он не платит. "Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове", - говорит Сафронов.

Сергей – один из братьев-иллюзионистов Сафроновых. С детства у него была любовь к сцене - он участвовал в театральных постановках. После окончания циркового училища семь лет работал в театре "Современник", снимался в "Ералаше".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"