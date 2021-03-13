Как идёт строительство Национального космического центра в Москве

Он возводится по уникальному проекту

Уникальный проект и современные технологии. Ключевые организации ракетно-космической промышленности объединит Национальный космический центр. Он возводится на территории завода имени Хруничева в Москве. Как идёт строительство оценил мэр Сергей Собянин.

Единая площадка для управления космической отраслью принимает свои очертания. Ещё недавно здесь был только фундамент, сейчас уже видна задумка архитекторов. Простые геометрические формы с высоты похожи на клавиши. Их так и называют. Самая длинная будет высотой в 10 этажей, она готова на 65%. К этому зданию примыкают квадратные клавиши - это будущие лаборатории, производственные и учебные корпуса и выставочные центры. Знаковым объектом станет треугольная башня, напоминающая ракету, установленную на стартовой площадке. К её строительству приступили совсем недавно.

Национальный космический центр позволит объединить на одной площадке ключевые организации ракетно-космической промышленности. Сюда переедут центральный офис и ситуационный центр корпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, которые сейчас разбросаны по всему городу.

Темпы строительства оценили мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По словам Собянина, на высвобождающейся площади, которая сейчас находится в основном в депрессивном состоянии, будет развернут крупнейший научно-технологический парк с образовательными функциями, функциями RND, опытного производства.

"Специфика этого Национального космического центра в том, что здесь будут работать 20 тысяч инженеров самых разных подразделений ракетно-космической промышленности в Москве Из них 8 тысяч человек - сотрудники конструкторского бюро "Салют" Центра Хруничева и рядом с ними находится само предприятие", - рассказал, в свою очередь, Дмитрий Рогозин.

Планируется благоустройство и прилегающей территории. Здесь появятся тематические экспозиции под открытым небом и фонтаны. Доступ на территорию будет свободным.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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