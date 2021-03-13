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Назван российский регион с наибольшим ростом преступности

17:09
  • суббота
  • 13 марта 2021

Статистику за 2020 год опубликовала Генпрокуратура

Город федерального значения Севастополь стал российским регионом с наибольшим ростом уровня преступности по итогам 2020 года. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
МВД зафиксировало рост преступности в России

Преступность выросла в Севастополе на 44% за год, в Северной столице уровень преступлений повысился на 26%, а в Ленинградской области – на 12,8%. На этом фоне Москва показала неплохой результат: в столице преступность выросла всего на 3,2%.

Среди регионов, где преступлений было зарегистрировано меньше, чем в 2019 году – Чеченская республика, Северная Осетия и Адыгея.

В целом по России преступлений в прошлом году было зарегистрировано на 1% больше, чем годом ранее. При этом выросла доля тяжких и особо тяжких преступлений.

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