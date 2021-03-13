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Полиция пресекла в Москве проведение мероприятия с нарушением санитарных норм

16:26
  • суббота
  • 13 марта 2021

Задержаны его участники

В одной из московских гостиниц полиция задержала и доставила в районные отделы около 200 человек, которые пытались провести публичное мероприятие с нарушением санитарных норм. Как сообщает столичный главк МВД, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России, говорится в сообщении.

В свою очередь, ТАСС передаёт, что речь идёт о попытке проведения в гостинице на Измайловском шоссе съезда "Объединённых демократов".

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