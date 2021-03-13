Первые кадры с места авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

На месте работают пожарные
В Сети появляются первые видеосвидетельства авиакатастрофы в Казахстане. Там потерпел аварию самолёт Ан-26 Пограничной службы страны.
На его борту было шесть человек, четверо из них погибли.
На кадрах видно, что самолёт лежит в торце взлётно-посадочной полосы. Он горит, рядом работают пожарные. Подъехала машина скорой помощи.
Борт совершал полёт по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата и потерпел крушение при заходе на посадку.
В аэропорту объявлена тревога, на месте аварии работают аварийно-спасательные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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