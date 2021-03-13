Первые кадры с места авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты

На месте работают пожарные

В Сети появляются первые видеосвидетельства авиакатастрофы в Казахстане. Там потерпел аварию самолёт Ан-26 Пограничной службы страны.

На его борту было шесть человек, четверо из них погибли.

На кадрах видно, что самолёт лежит в торце взлётно-посадочной полосы. Он горит, рядом работают пожарные. Подъехала машина скорой помощи.

Борт совершал полёт по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата и потерпел крушение при заходе на посадку.

В аэропорту объявлена тревога, на месте аварии работают аварийно-спасательные службы.

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