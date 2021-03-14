ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлено 10083 больных коронавирусом

11:16
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

В Москве зарегистрировано 1905 заражённых

За сутки в России зафиксировано 10 083 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 390 608 человек с COVID-19, умерло 92 090 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 905 больных, всего в столице 1 000 394 инфицированных, скончались 15 764 пациента. 
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 119 миллионов

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Американские учёные выяснили, что некоторые бактерии могут защищать человека от заражения коронавирусом. Такие микроорганизмы, как коренобактерии, гемолитический стафилококк и первотела создают на поверхности дыхательных путей химический состав, который губителей для вируса. Это открытие решено использовать в выработке новых методов лечения болезни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Госпиталь для пациентов с коронавирусом COVID-19
Госпиталь для пациентов с коронавирусом COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.