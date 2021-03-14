В России за сутки выявлено 10083 больных коронавирусом

В Москве зарегистрировано 1905 заражённых

За сутки в России зафиксировано 10 083 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 390 608 человек с COVID-19, умерло 92 090 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 905 больных, всего в столице 1 000 394 инфицированных, скончались 15 764 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Американские учёные выяснили, что некоторые бактерии могут защищать человека от заражения коронавирусом. Такие микроорганизмы, как коренобактерии, гемолитический стафилококк и первотела создают на поверхности дыхательных путей химический состав, который губителей для вируса. Это открытие решено использовать в выработке новых методов лечения болезни.

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