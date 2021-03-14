В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1100 человек

Больных становится меньше с каждым днём

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 110 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 920 388.

На этой неделе существенно уменьшилось число заболевших в Москве и Подмосковье. В один из дней, 12 февраля, в 14 городских округах Московской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Новых больных не зарегистрировано, в частности, в Звёздном Городке, Жуковском, Бронницах, Черноголовке и Кашире.

По данным на 14 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 390 608 пациентам, умерли с начала пандемии 92 090 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 000 394, в мире более 119 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,6 миллиона человек.

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