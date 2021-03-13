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В Евросоюзе зреет раскол из-за стратегии отношений с Россией

19:14
  • суббота
  • 13 марта 2021

Некоторые политики не хотят противостояния с Москвой

В Евросоюзе зреет конфликт из-за разных взглядов на развитие отношений с Россией. Пока что он не вылился в публичную плоскость, но предпосылки к этому уже есть, так как о разногласиях удалось узнать журналистам Вloomberg.
Евросоюз не может определиться с новыми санкциями против России

По данным агентства, некоторые высокопоставленные европейские чиновники настаивают на изменении стратегии в отношениях с Россией. Дело в том, что в ЕС нашлись изменники, которые неожиданно захотели кардинально поменять воинственный подход в диалоге с Москвой.

Среди них - посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. Он считает, что позиция Брюсселя в отношении Москвы устарела и слишком сфокусирована на военном конфликте в Донбассе.

В пресс-службе Евросоюза отказались комментировать эту информацию. Там утверждают, что министры иностранных дел ЕС согласны с "сохранением актуальности реализации пяти руководящих принципов, а также с более широким подходом к противодействию, сдерживанию и взаимодействию с Россией там, где это необходимо".

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