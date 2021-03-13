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В Европе растёт число пострадавших от вакцины AstraZeneca

19:45
  • суббота
  • 13 марта 2021

Семь стран приостановили вакцинацию

В Норвегии госпитализированы трое медиков после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. У них обнаружены тромбы, сообщает газета Aftenposten.
Европа постепенно отказывается от вакцины AstraZeneca

К вакцине AstraZeneca возникает всё больше вопросов по поводу её безопасности. После начала массового применения вакцины зарегистрированы несколько подозрительных случаев с побочными эффектами, не указанными в инструкции производителя. Речь идёт о повышенном образовании тромбов.

Семь стран уже приостановили использование препарата. Среди них – Дания, Исландия и Норвегия. Тем не менее, Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить прививать население вакциной AstraZeneca.

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