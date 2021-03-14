Названо число привившихся от коронавируса россиян

К осени их будет 70 миллионов

Прививку от коронавируса сделали около семи миллионов россиян. Об этом в эфире YouTube-кaнaла "Соловьев. Live" сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Россия занимает девятое место в мире по число привитых. На первой позиции находятся США, там прививку от коронавируса получили более 100 миллионов граждан. В Китае 52 миллиона человек сделали укол, в Индии – 28 миллионов.

Александр Гинцбург считает, что к ноябрю этого года 70% россиян получат прививку от коронавируса. Нынешние темпы вакцинации он назвал не слишком высокими. При этом учёный предположил, что к осени вирус в России станет вакциноуправляемым.

Массовая вакцинация в России идёт два месяца. Используются два препарата – первая в мире зарегистрированная вакцина "Спутник V" и препарат "ЭпиВакКорона".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"