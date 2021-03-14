В Европе заговорили об ошибках в прививочной кампании

Препаратов на всех не хватает

В Евросоюзе признали, что прививочная кампания проходит не совсем гладко. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал стратегию ЕС по вакцинации от коронавируса ошибочной. Об этом он заявил в интервью Tagesspiegel AM Sonntag.

"Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки", - сказал еврочиновник. Главная проблема – несвоевременная доставка вакцин всем нуждающимся.

Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы четыре вакцины: от компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Евросоюз надеялся, что получит не менее 2,3 миллиарда доз вакцин и к середине сентября сможет привить 70% населения. Но в последние недели возникли проблемы с поставками препаратов.

Кроме того, одна из вакцин оказалась проблемной с точки зрения безопасности. К препарату от компании AstraZeneca возникает всё больше вопросов. После начала его массового применения зафиксированы несколько десятков случаев тяжёлых осложнений, связанных с повышенным тромбообразованием. Семь стран ЕС приостановили использование этой вакцины.

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