В России блинами и хороводами провожают Масленицу

Праздник проходит без былого размаха

Народные гулянья, ярмарки, катание на санях и горы блинов. По всей России провожают Масленицу. В этот раз без привычного размаха, но не менее ярко и с выдумкой.

Главный символ праздника - огромных размеров блин приготовили на Сахалине. Его диаметр - два с половиной метра, а вес - 15 килограммов. Чтобы испечь такой блин, повара тренировались несколько дней, и всё равно справились с задачей только с третьей попытки. Угощение разрезали на части и раздали зрителям.

В Калужской области вместо традиционного чучела Масленицы соорудили гигантский арт-объект из лозы высотой 24 метра. Его назвали замком корона-людоеда по аналогии с коронавирусом и сожгли.

А как отмечают праздник в Приморье, рассказывает корреспондент "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольга Скрипникова (смотрите видео).

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