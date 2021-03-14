Снегопады и метели бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке

МЧС предупреждает население о сильном ветре

Зима не покидает российские регионы. Снегопады идут в Сибири и на Дальнем Востоке. В республике Тыва дороги замело так, что водители оказались в ловушке. Ситуацию осложнял и шквалистый ветер. На помощь пришли спасатели. С трассы эвакуировали 16 человек.

Штормовое предупреждение объявлено в Бурятии. Порывы ветра - почти 30 метров в секунду. В ряде районов произошли массовые отключения электричества. МЧС рекомендует жителям по возможности оставаться дома, сообщает "ТВ Центр".

Во власти циклона находится Камчатка. В регионе метель, а ветер такой сильный, что пешеходам сложно устоять на ногах. На дорогах почти нулевая видимость. На некоторых трассах пришлось ограничить движение.

Зима и на юге страны. В Дагестане устраняют последствия мощного снегопада. Непогода застала врасплох водителей. На трассах - снежные заносы, в сугробах застряли десятки автомобилей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"