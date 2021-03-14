Полиция Льежа несколько часов разгоняла защитников прав темнокожих

В городе - массовые беспорядки и погромы

Погромы и нападения на полицейских в бельгийском Льеже. Митинг в поддержку темнокожих перерос в беспорядки. Участники акции - сторонники движения Black Lives Matter - вышли на улицы после жёсткого задержания девушки. Стражам порядка пришлось обороняться и защищать здание участка. На то, чтобы усмирить гнев толпы, понадобилось несколько часов и спецсредства.

Разгромленные магазины и рестораны, атакованные полицейские автомобили и здания, летящие в сторону силовиков камни, дорожные знаки и бутылки. И толпы выражающих исключительно таким образом мысль о том, что их жизни имеют значение, афроамериканцев. Нет, это не США, а бельгийский городок Льеж - 200 тысяч жителей.

Начиналось все с того, что активистам местного движения "Жизни чёрных важны" не понравилось, как накануне арестовали женщину африканского происхождения. Обвинения более чем серьёзные - подстрекательство к мятежу. Но недовольные посчитали, что задержание проходило слишком жестко и вышли на улицы. Изначально заявленная как мирная акция протеста переросла в беспорядки, погромы и грабежи магазинов, сообщает "ТВ Центр".

Основанный еще в VIII веке, известный своими оружейными традициями, Льеж, являясь культурной столицей региона Валлония, всегда привлекал туристов архитектурой и особой атмосферой старой европейской провинции. Но теперь и здесь свои порядки пытаются устанавливать активисты движения BLM. Местные патриотические паблики в социальных сетях бурлят негодованием - мол, мигранты выступают против полицейского насилия, но при этом, сами громят наши города! За такое общество боролись наши предки?

Судя по кадрам задержаний, полиции Льежа ещё доходчиво не разъяснили, что такое толерантность к якобы мирным протестующим и чьи жизни важнее. Либо, европейцы очень любят учить толерантности других, а у себя подавляют незаконные акции без лишних сантиментов.

В результате погромов в центре Льежа ранения получили 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек. Порядок в городе удалось навести лишь спустя несколько часов после начала столкновений.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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