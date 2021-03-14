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Британия признала поражение своей армии в сражении с Россией

11:30
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Наша техника лучше и эффективнее

Британские танки не способны противостоять боевой мощи России. К такому выводу пришёл комитет по обороне Палаты Общин. На сайте парламента опубликовали доклад под названием “Устаревающие и уступающие”. Так авторы документа охарактеризовали бронетехнику королевства.
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Многим британским танкам уже более 30 лет, они до сих пор являются основой Вооружённых сил. Как подчёркивают авторы доклада, если армия Великобритании решит сражаться с потенциальным противником, ей придётся вести неравный бой.

Парламентарии привели в пример новейший российский танк Т-14 "Армата”, российские современные ракетные и артиллерийские системы, а также другие боевые машины, которые регулярно проходят модернизацию, сообщает "ТВ Центр".

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