Британия признала поражение своей армии в сражении с Россией

Наша техника лучше и эффективнее

Британские танки не способны противостоять боевой мощи России. К такому выводу пришёл комитет по обороне Палаты Общин. На сайте парламента опубликовали доклад под названием “Устаревающие и уступающие”. Так авторы документа охарактеризовали бронетехнику королевства.

Многим британским танкам уже более 30 лет, они до сих пор являются основой Вооружённых сил. Как подчёркивают авторы доклада, если армия Великобритании решит сражаться с потенциальным противником, ей придётся вести неравный бой.

Парламентарии привели в пример новейший российский танк Т-14 "Армата”, российские современные ракетные и артиллерийские системы, а также другие боевые машины, которые регулярно проходят модернизацию, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"