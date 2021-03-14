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Вакцину "Спутник V" испытают на онкобольных

12:23
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Противопоказанием может быть химиотерапия

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в том числе благодаря массовой вакцинации отечественным препаратом "Спутник V". Открываются новые прививочные пункты. Для удобства пожилых людей мобильный пункт вакцинации открыли на базе клуба "Активное долголетие" в подмосковных Бронницах. С первых минут работы сюда потянулись жители соседних домов. Многие из них знают о том, что в возрасте 65+ риск переболеть коронавирусом в тяжёлой форме крайне высок, а потому лучше – заранее защитить себя.
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С начала вакцинации в России привились уже больше семи миллионов человек, такие данные привёл директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Сейчас начались исследования препарата на онкобольных. Согласно первичному опыту противопоказанием может быть лишь химиотерапия и приём других лекарств, которые подавляют размножение клеток, сообщает "ТВ Центр".

А вот однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" практически готова к применению, сейчас идет регистрация. Ожидается, что этот препарат будет активно востребован за границей.

Тем временем пять стран Евросоюза потребовали провести саммит ЕС. На обсуждение требуют вынести несправедливое распределение вакцин от коронавируса на континенте. Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что вопреки договоренности отдельные правительства заключили тайные контракты на поставку вакцины.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс вынужден был публично признать, что стратегия ЕС содержала ошибки при заказе препаратов. Однако он призвал не торопиться и подводить итоги по окончании пандемии.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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