В Петербурге закрыли знаменитый "Мост глупости"

Под ним постоянно застревали грузовые машины

В Санкт-Петербурге закрыли проезд под знаменитым "Мостом глупости". Там регулярно застревали автомобили. За несколько лет - около двухсот. Месяц назад администрация города официально заявляла: денег на ремонт сооружения нет. Но когда в минувшую пятницу под мостом застряли сразу две газели, чиновники решили - надо что-то предпринять. От постоянных ДТП мост мог обрушиться.

Среди многочисленных известных мостов северной столицы, этот в промзоне уверенно набирает очки в рейтинге популярности. Он уже отмечен как достопримечательность в навигаторе мобильных телефонов. У моста даже есть собственная страничка в соцсети. Его особенность - очень низкая высота, всего два метра и 70 сантиметров. Средний грузовой автомобиль, типа "Газели", проходит с минимальным запасом

Опытные перевозчики знают: машины одной и той же марки могут быть разными по высоте. И если одна свободно проходит под мостом, совсем не факт, что пройдёт следующая. Но несмотря на ограничительные знаки, предупреждающие надписи и самодельные плакаты от пострадавших водителей, здесь постоянно застревают грузовики, сообщает "ТВ Центр".

История длится уже семь лет. Всеобщее внимание мост привлек после 20 ДТП. Недавно он отметил круглую дату - застряла юбилейная двухсотая "Газель". Объяснить загадочный феномен этого места не может никто. Упорство водителей, с которым они рвутся покорить этот участок дороги похож на олимпийский азарт. Да и объезжать - долго, и бензина больше уйдёт.

Проезд под сооружением пока закрыт до 15 мая. За это время инженеры должны найти техническое решение, как увеличить высоту моста. Один из вероятных способов - углубить дорожное полотно.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"