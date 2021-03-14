Доллару и евро предрекли обвал этой весной

Это связано с ростом цен на нефть

Рублю снова прочат укрепление в связи с ростом цен на нефть. Финансовый аналитик предрёк обвал доллара и евро уже в конце апреля.

Андрей Кузнецов отметил, что в последнее время стоимость нефти неуклонно идёт вверх, что естественным образом отражается на укреплении рубля. В интервью "Вечерней Москве" эксперт сказал, что совсем скоро рубль покажет новые рекорды по отношению к евро.

"В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля", - сказал Кузнецов.

По его словам, западные санкции и пандемия коронавируса сильно давят на российскую валюту. Если бы не эти факторы, то доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро – 78.

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