Сергей Корсаков полетит в космос на американском корабле Crew Dragon

А на "Союзе" отправится к МКС американский астронавт

Российский космонавт Сергей Корсаков станет первым россиянином на борту американского корабля Crew Dragon. В скором времени он может отправиться на МКС в составе американского экипажа. Об этом сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"Мы намереваемся выполнять полёты смешанными составами экипажей. То есть космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт NASA на нашем корабле", - рассказал Власов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

На прошлой неделе стало известно, что астронавт Марк Ванде Хай полетит на российском "Союзе", старт намечен на 9 апреля.

Первый полёт американского корабля Crew Dragon состоялся в мае 2020 года. Он стал первым за девять лет пилотируемым запуском США. Вмещающий семь человек корабль полетел с двумя астронавтами на борту - Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли. В космос их провожал лично Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента.

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