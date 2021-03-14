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ФНС усилит контроль за денежными потоками граждан в серой зоне

13:15
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Следить будут не только за доходами, но и за расходами

Налоговые органы получат с 17 марта расширенный доступ к банковской тайне. Это необходимо для более полного контроля за денежными потоками граждан и предприятий. Налоговики смогут получать информацию не только о доходах, но и о расходах, что позволит сравнить эти показатели.
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По запросу из ФНС банки обяжут в течение трёх дней предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии договора на открытие счёта и заявления на его закрытие, а также копии банковских карточек с образцами подписей, сообщает "Прайм".

Ранее эту и другую информацию налоговики имели право получать исключительно во время плановых проверок. Из-за этого отследить потоки денег в серой зоне было достаточно сложно. Не исключено, что нововведение повлияет на отток части финансов из безналичной формы в наличную.

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