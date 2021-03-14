Жену Башара Асада хотят лишить британского гражданства

Против неё начато расследование в Лондоне

В Великобритании начато расследование против жены Башара Асада. Ей может грозить лишение британского гражданства, пишет газета Sunday Times.

Изданию стало известно, что следователи подозревают первую леди Сирии в подстрекательстве к совершению террористических актов и выступлениям в их поддержку во время гражданской войны в стране. Требование начать расследование направила в суд международная адвокатская палата Guernica 37.

Асма Асад родилась в Лондоне, её отец был врачом, а мать - дипломатом. Асма окончила Королевский колледж Лондона, а затем работала экономическим аналитиком в престижных европейских банках. С Башаром Асадом они познакомились во время его стажировки в Англии в начале 2000-х годов. В 2012 году Асма Ассад была включена в санкционный список Великобритании и ЕС, также она подпала под санкции США.

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