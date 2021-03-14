Смогут ли россияне этим летом отдохнуть в Европе

Пока границы закрыты

17 марта Еврокомиссия представит проект документа о введении паспортов вакцинации, которые должны позволить жителям ЕС, а в перспективе и других стран, свободно перемещаться внутри Европы.

Скоро начнётся туристический сезон, а откроют границы Шенгенской зоны или нет – пока непонятно. И если откроют, то достаточно ли будет привиться российским "Спутником V"?

Пока чёткие решения принимают лишь на уровне отдельных стран. Россиян, например, ждут в Греции.

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