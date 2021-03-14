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Снято в Антарктиде: пингвин запрыгнул в лодку с туристами, спасаясь от косаток

16:07
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Ему очень повезло

Драматичное видео сняли в Антарктиде. Главный герой - пингвин. Сюжет развивается по законам триллера.
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Воды пролива Жерлаш, куда добралась экспедиция путешественников из разных стран, только на первый взгляд безмятежны. В действительности здесь разворачивается охота: несколько косаток хотят поймать пингвина. Тот пытается спастись, мечется по проливу, меняет направление, только чтобы сбить преследователей с толку. В какой-то момент кажется, что силы на исходе и его вот-вот схватят...

И тут пингвин решается на отчаянный поступок. Он прыгает прямо в лодку с туристами. Получается не сразу, но вторая попытка - успешная!

Один из участников экспедиции даже слегка придержал беглеца, чтобы тот не свалился обратно в воду. Финал истории - счастливый: пингвин спасён, люди довольны. И только косатки остались без обеда.

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Пингвин запрыгнул в лодку с туристами
Пингвин запрыгнул в лодку с туристами
Пингвин запрыгнул в лодку с туристами
Пингвин запрыгнул в лодку с туристами
Косатки
Косатки
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