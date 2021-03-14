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Создатель "Ласкового мая" довёл до слёз Юрия Шатунова

16:22
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Сергей Кузнецов заметил талант будущего солиста культовой группы

Юрий Шатунов расплакался при встрече с основателем "Ласкового мая" Сергеем Кузнецовым. Когда-то простой руководитель музыкального кружка в Оренбургском интернате заметил талант 13-летнего подростка и в итоге сделал его звездой эстрады.
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Сейчас один из создателей культовой группы живёт небогато и редко даёт интервью. Какое-то время он много пил и поэтому быстро лишился заработка. Он по-прежнему живёт в Оренбурге, в небольшой квартире вместе с 90-летней мамой.

Но на днях Кузнецов и Шатунов встретились. Это произошло в студии программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1". Солист "Ласкового мая" не смог сдержать слёз. Он признался, что сильно переживает за своего наставника и старается поддержать его материально.

"Это так неожиданно, мы давно не виделись. Все эти годы я помогаю ему всем, чем могу. По контракту я его до конца жизни обеспечиваю", - признался Шатунов.

Сейчас 47-летний кумир девчонок 80-х живёт в Германии. Он женат, у него есть сын и дочь.

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