Подозрительно богатым россиянам предложили увеличить налоги

Свою идею озвучил лидер КПРФ

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов предложил ввести налог для подозрительно богатых. "По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям". Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых", - написал Зюганов в своём Telegram-канале. Как определить – кто просто богатый, а кто – подозрительно богатый, Зюганов не уточнил.

Своим коротким сообщением он прокомментировал идею Минтруда перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям. Речь идёт о гражданах, которые получают помощь от государства, но при этом владеют дорогими машинами или живут в слишком больших домах. Кроме того, ведомство планирует ограничить помощь семьям, которые не работают без уважительной причины.

О том, что государство стало строже следить за соответствием доходов и расходов граждан свидетельствует нововведение, расширяющее доступ налоговой службы к банковской тайне. С 17 марта ФНС получит право в течение трёх дней получать по запросу от банков копии паспортов клиентов, копии договора на открытие счёта и заявления на его закрытие, а также копии банковских карточек с образцами подписей.

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