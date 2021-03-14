На Украине раскрыли тайну о подготовке войны с Россией за Крым

Этим планам не суждено сбыться

Украина хотела начать войну за Крым в 2014 году. Такое признание сделал замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктор Назаров в интервью изданию "Крым.Реалии" (признано в России иностранным агентом).

Оказывается, после воссоединения Крыма с Россией в Киеве абсолютно серьёзно хотели начать война за полуостров с ядерной державой. Назаров и сейчас уверен в том, что украинские войска могли тогда взять под контроль основные объекты инфраструктуры и военные аэродромы.

"Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", - сказал украинский военный. По его словам, план войны с Россией отменил глава Генштаба ВСУ Михаил Куцин.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовало за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает Крым своей территорией. После событий в Крыму и Донбассе против России были введены международные санкции со стороны США и Евросоюза.

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