Захарова обвинила Запад в аморальном поведении

Россия готовит ответ на блокировку контента в соцсетях

В России ответили на попытки иностранных соцсетей блокировать российский контент. В последнее время такие случаи участились. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, подобными действиями Запад демонстрирует аморальное поведение.

"Они блокируют наши аккаунты, решают, что из канала "Крым-24" можно смотреть, а что нельзя. Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в сети, сами ускорили то, на что мы долгое время не решались", - заявила дипломат и пояснила, что речь идёт о введении регулятивных мер в Сети.

По словам Захаровой, сейчас готовится пакет законов, направленных на защиту российских СМИ и работающих в них журналистов.

Ранее корпорация Google частично заблокировала на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", а Instagram тоже частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым-24". Со своей стороны Роспотребнадзор на этой неделе частично замедлил работу Twitter.

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