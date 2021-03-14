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Захарова обвинила Запад в аморальном поведении

17:33
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Россия готовит ответ на блокировку контента в соцсетях

В России ответили на попытки иностранных соцсетей блокировать российский контент. В последнее время такие случаи участились. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, подобными действиями Запад демонстрирует аморальное поведение.
Роскомнадзор рассказал, как прошло замедление Twitter

"Они блокируют наши аккаунты, решают, что из канала "Крым-24" можно смотреть, а что нельзя. Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в сети, сами ускорили то, на что мы долгое время не решались", - заявила дипломат и пояснила, что речь идёт о введении регулятивных мер в Сети.

По словам Захаровой, сейчас готовится пакет законов, направленных на защиту российских СМИ и работающих в них журналистов.

Ранее корпорация Google частично заблокировала на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", а Instagram тоже частично заблокировал аккаунт телеканала "Крым-24". Со своей стороны Роспотребнадзор на этой неделе частично замедлил работу Twitter.

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