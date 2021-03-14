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Ребёнок упал со скалодрома на юго-востоке Москвы

19:07
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Мальчику потребовалась помощь врачей

13-летний мальчик получил травмы, упав со скалодрома в батутном центре на юго-востоке Москвы. В пресс-службе столичной прокуратуры ТАСС сообщили, что по факту ЧП проходит проверка.
В московском ТЦ дети получили травмы на аттракционе

Инцидент произошёл в спортивном центре на Смирновской улице. Ребёнок сорвался с четырёхметровой высоты. Мальчику потребовалась помощь врачей.

В выходные дни традиционно увеличивается число происшествий с детьми в торгово-развлекательных и спортивных центрах. Так, в воскресенье, 28 февраля в ТРЦ "Перово Молл" в Москве трое детей пострадали при обрыве аттракциона. Дети находились на карусели без родителей.

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