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Большунову вручили второй Хрустальный глобус под гимн России

18:14
  • воскресенье
  • 14 марта 2021

Россиянин досрочно победил в общем зачёте

Российскому лыжнику Александру Большунову торжественно вручили большой Хрустальный глобус – главную награду Кубка мира. Церемония прошла после заключительной гонки на последнем этапе соревнований, который состоялся в швейцарском Энгадине. Награду Большунов получил под гимн России, сообщает РИА Новости.
Большунову присудили серебро после инцидента с норвежским лыжником на финише

Российский лыжник в этом сезоне Кубка мира досрочно стал победителем общего зачёта, Хрустальный глобус он выигрывает второй раз подряд.

В нынешнем лыжном сезоне Большунов стал героем спортивных новостей. 24 января он толкнул и сбил с ног финна Йони Мяки после финиша гонки в финском Лахти. Так россиянин отреагировал на поступок соперника, который подрезал его на финише.

7 марта Большунов получил серебряную медаль на гонке в Германии на чемпионате мира. Он пришёл третьим, сломав палку за несколько метров до финиша в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо. После рассмотрения этого эпизода судьями, Клебо был дисквалифицирован и серебро получил Большунов.

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