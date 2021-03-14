Большунову вручили второй Хрустальный глобус под гимн России

Россиянин досрочно победил в общем зачёте

Российскому лыжнику Александру Большунову торжественно вручили большой Хрустальный глобус – главную награду Кубка мира. Церемония прошла после заключительной гонки на последнем этапе соревнований, который состоялся в швейцарском Энгадине. Награду Большунов получил под гимн России, сообщает РИА Новости.

Российский лыжник в этом сезоне Кубка мира досрочно стал победителем общего зачёта, Хрустальный глобус он выигрывает второй раз подряд.

В нынешнем лыжном сезоне Большунов стал героем спортивных новостей. 24 января он толкнул и сбил с ног финна Йони Мяки после финиша гонки в финском Лахти. Так россиянин отреагировал на поступок соперника, который подрезал его на финише.

7 марта Большунов получил серебряную медаль на гонке в Германии на чемпионате мира. Он пришёл третьим, сломав палку за несколько метров до финиша в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо. После рассмотрения этого эпизода судьями, Клебо был дисквалифицирован и серебро получил Большунов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"