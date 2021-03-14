В Лондоне акция против насилия закончилась массовыми задержаниями

Полицейские разогнали митингующих

В Лондоне произошли столкновения между стражами порядка и участниками акции в память о Саре Эверард. 33-летняя женщина была похищена и убита в начале марта. По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник Скотланд-Ярда, охранявший дипломатов.

Сотни человек пришли, чтобы не только почтить память погибшей, но и выразить возмущение жестокостью полицейских по отношению к женщинам. Не соблюдавших социальную дистанцию участников митинга стражи порядка сначала безуспешно просили разойтись, после чего просто разогнали. Несколько человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Убийство Сары Эверард всколыхнуло общественное мнение, подняв вопросы о безопасности на лондонских улицах и о доверии к сотрудникам полиции. А премьер Борис Джонсон заявил, что ждёт от силовиков ответы на все вопросы, связанные с этим преступлением.

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