В Японии опрометчиво предложили сжечь Россию ядерным оружием

Это была реакция на слова Марии Захаровой

Воинствующие японцы, в которых до сих пор присутствует дух самураев, призвали сжечь Россию ядерным оружием. Возможно, это предложение, озвученное на одном из новостных японских порталов, кому-то показалось шуткой, но виртуальные собеседники автора этой идеи вдохновились ею.

Дискуссия завязалась после того, как официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное размещение в Японии американских ракет. По словам дипломата, подобные меры спровоцируют новый виток гонки вооружений.

Заявление Захаровой стали активно обсуждать в японском сегменте интернета. "Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня", - написал пользователь с ником ywc.

Часть собеседников поддержала эту идею, но кто-то всё-таки вспомнил, что Россия – одна из ведущих в мире ядерных держав и отпускать в её сторону такие комментарии не следует.

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