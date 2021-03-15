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Метель и штормовой ветер: в регионах устраняют последствия непогоды

08:14
  • понедельник
  • 15 марта 2021

В некоторых районах закрыли школы

Мощный циклон накрыл Забайкалье - в регионе метель и штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду. Ураган оставил без электричества более 50 населенных пунктов, передает "ТВ Центр".

В некоторых районах объявлен режим ЧС. Закрыты школы. В Чите спасатели организовали оперативный штаб. Массовые повреждения линий электропередачи устраняют 120 человек и 40 единиц техники. Для энергоснабжения социально значимых объектов используют передвижные дизельные электростанции.

Последствия непогоды ликвидируют в Иркутской области. Накануне там бушевал шторм. В 78 населенных пунктах, в том числе в Ангарске и Иркутске, в превентивных целях отключили свет. Сейчас электроснабжение восстановлено.

А в столичном регионе – оттепель, и как следствие - сильная гололедица. Ситуацию осложняют мокрый снег с дождём. Коммунальщики обрабатывают тротуары мелкогравийной крошкой и отслеживают состояние опасных для движения участков дорог.

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