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В Нидерландах акция протеста завершилась стычками с полицией

08:22
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Из-за чего возникли беспорядки?

На данный момент по меньшей мере десять стран Евросоюза приостановили использование препарата против коронавируса, созданного компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. В их числе Австрия, Ирландия, Дания, страны Балтии.
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Накануне такое же решение приняли Нидерланды. Но не отказ от вакцины, а нежелание властей ослабить ограничения вызвало массовые беспорядки в стране. Из-за продления комендантского часа до конца марта люди вышли на улицы, передает "ТВ Центр".

Некоторые участники акции нападали на полицейских, забрасывали их файерами и другими предметами. Правоохранители разогнали митингующих водомётами и дубинками. Для подавления протестов применялась конная полиция. В ходе беспорядков двое участников акции пострадали, одну женщину случайно сбила полицейская машина. Задержаны около 20 человек.

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