Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в воздухе (видео)

Уникальные кадры показало Минобороны

Уникальные кадры представило в понедельник Министерство обороны России. Экипажи дальней авиации ВКС отработали дозаправку в воздухе в условиях низких температур, передает "ТВ Центр".

С разных аэродромов базирования были подняты стратегические ракетоносцы Ту-95МС, по классификации НАТО - "Медведи". На высоте более 6 тысяч метров они встретились с самолетом-танкером Ил-78. После дозаправки летчики провели патрулирование в заданном районе и выполнили тактические пуски ракет по намеченным целям.

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