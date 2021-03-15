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Когда лучше всего продавать доллары

08:29
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Экономист рассказал, как заработать на валюте

Эксперт Антон Емельянов рассказал держателям иностранной валюты, когда лучше всего избавляться от доллара. По его словам, готовиться к продаже стоит с того момента, когда курс иностранной валюты начинает снижаться.
Доллару и евро предрекли обвал этой весной

"Продажа валюты также может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна. Ведь экспортеры и так получают большой объем валютной выручки, которая в свою очередь давит на валютный рынок", - посоветовал экономист.

Он отметил, что курс доллара может снизиться благодаря положительному сальдо внешнеторгового баланса – когда в страну приходит больше валюты, чем уходит.

Емельянов рекомендовал приобретать долговые обязательства или открывать валютные вклады. При этом он подчеркнул, что эти способы хоть и помогают хорошо заработать, но несут высокие риски, передает агентство "Прайм".

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